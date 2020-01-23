НАБУ открыло два дела против Трубы

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло 2 уголовных дела против бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы относительно незаконного влияния на следователей и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщил адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань на брифинге, передают Українськi Новини.



Головань отметил, что НАБУ отказывалось открывать дела по его ходатайству, соответственно, он подавал в суд.



Следовательно, суд обязал бюро расследовать данные факты.



Таким образом, НАБУ будет расследовать возможные преступления Трубы, предусмотренные ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фиктивным созданием доказательств обвинения) Уголовного кодекса.



Как сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко сообщил, что эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимном телеграм-канале.



Тем временем Труба заявил, что Порошенко жаждет мести.



