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23 января 2020, четверг, 12:02 128
Силовые структуры 2020-01-23T14:30:04+02:00
Українські Новини
НАБУ открыло два дела против Трубы

НАБУ открыло два дела против Трубы

Валерия Драгомирова
НАБУ, Уголовное дело, ГБР, Роман Труба
Роман Труба
Роман Труба

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло 2 уголовных дела против бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы относительно незаконного влияния на следователей и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщил адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань на брифинге, передают Українськi Новини.

Головань отметил, что НАБУ отказывалось открывать дела по его ходатайству, соответственно, он подавал в суд.

Следовательно, суд обязал бюро расследовать данные факты.

Таким образом, НАБУ будет расследовать возможные преступления Трубы, предусмотренные ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фиктивным созданием доказательств обвинения) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко сообщил, что эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимном телеграм-канале.

Тем временем Труба заявил, что Порошенко жаждет мести

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