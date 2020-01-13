Это личное - Порошенко жаждет мести: Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него

Бывший директор Государственного бюро расследования Роман Труба считает открытое Генеральной прокуратурой против него уголовное производство местью бывшего Президента Петра Порошенко за 13 дел ГБР с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. Труба считает, что в открытии Генпрокуратурой дела есть политическая и правовая составляющая. "Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является", - заявил Труба. По его мнению, Порошенко нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, поставив под сомнение объективность действий руководителя ГБР. Касаемо правовой составляющей дела Труба написал, что внесение дела в Единый реестр досудебных расследований не является чем-то необычным, потому что каждое обращение должно быть проверенным в рамках открытого уголовного производства. Труба отметил, что уголовное производство против него открыто из-за, как он считает, фейковых аудиозаписей. "Перспектив там нет. Но возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивания в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария?", - добавил он. Труба заявил, что намерен сотрудничать с правоохранителями. Как сообщали Українськi Новини, в июне ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР. Кроме того, Портнов назвал магистральной ошибкой власти увольнение Трубы из ГБР.