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23 января 2020, четверг, 15:20 366
Президент 2020-01-23T15:21:05+02:00
Українські Новини
Труба заявил, что голос на "прослушке" определила компания по заказу Петра Порошенко

Труба заявил, что голос на "прослушке" определила компания по заказу Петра Порошенко

Ольга Фандорина
Роман Труба, Прослушка, Петр Порошенко

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба связывает результаты экспертизы якобы его голоса на резонансных пленках с делом против телеканала бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Частная канадская компания по заказу телеканала Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном телеграмм-канале. Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, где Петр Порошенко упорно не приходил на допросы", - написал он.

Труба также отметил, что он не будет утверждать, что это прослушивание было установлено по заказу Порошенко, но именно он является единственным, кто "торгует пленками" в политическом пространстве.

Труба отметил, что общество должно понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимные телеграмм-канале.

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