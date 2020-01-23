Труба заявил, что голос на "прослушке" определила компания по заказу Петра Порошенко

Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба связывает результаты экспертизы якобы его голоса на резонансных пленках с делом против телеканала бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Частная канадская компания по заказу телеканала Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном телеграмм-канале. Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, где Петр Порошенко упорно не приходил на допросы", - написал он.

Труба также отметил, что он не будет утверждать, что это прослушивание было установлено по заказу Порошенко, но именно он является единственным, кто "торгует пленками" в политическом пространстве.

Труба отметил, что общество должно понимать риски игры с незаконной прослушкой кабинетов государственных руководителей.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимные телеграмм-канале.