Експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослушки, - адвокат Порошенка

Експерти встановили справжність голосу колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімному телеграм-каналі.

Про це повідомив адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань на брифінгу, передають Українські Новини.

Головань повідомив, що експертизу голосу провели канадські експерти з допомогою біометричної ідентифікації.

"Було встановлено вже чітко і категорично, що там говорить саме Роман Труба", - сказав він.

Адвокат зазначив, що голос на записах з прослушки порівнювали з голосом Труби з його брифінгів.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило 2 кримінальні справи проти колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби щодо незаконного впливу на слідчих та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Раніше ДБР відкрило справу проти Труби про можливе розголошення даних досудового розслідування. Труба відреагував на відкриття справи ГПУ проти нього.

Також Роман Труба заявив, що в його кабінеті виявили апаратуру для прослуховування, професійно вмонтовану у вентиляційну систему.