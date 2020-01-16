подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 12:38 82 Документ
Судебная власть 2020-01-16T12:45:02+02:00
Українські Новини
ГБР открыло дело против Трубы о возможном разглашении данных досудебного расследования

ГБР открыло дело против Трубы о возможном разглашении данных досудебного расследования

Елизавета Драбкина
ГБР, Разглашение данных досудебного расследования, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно возможного разглашения данных досудебного расследования бывшим директором ГБР Романом Трубой и начальником пресс-службы бюро Максимом Белоусенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"По фактам, указанным в вашем запросе, следователями Государственного бюро расследований во исполнение постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 02.10.2019... в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения и начато уголовное производство", - сказано в нем.

Ранее в суд поступила жалоба от заявительницы, в которой она пожаловалась на бездействие ГБР по расследованию возможного правонарушения Трубы и Белоусенко.

Заявительница сообщила, что 17 сентября обратилась в ГБР о совершении исполняющим в то время обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Госбюро, уже бывшим директором бюро и другими сотрудниками ГБР уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного расследования) Уголовного кодекса, но ей отказали в открытии уголовного производства.

Вместе с тем в начале октября суд удовлетворил ее жалобу и обязал ГБР завести дело на Трубу и Белоусенко.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать записи с возможным участием Трубы.

Ранее временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о существенных нарушениях в работе бюро.

Также Зверобой после допроса в ГБР подала заявление на Трубу.

Больше новостей о: ГБР Разглашение данных досудебного расследования Роман Труба

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Новости
Бородянский получил 113 тысяч гривен зарплаты, его замы - в два раза больше 13:44 Документ
ОПЗЖ зарегистрировала в Раде постановление об уменьшении зарплаты депутатов 13:43
В 2019 "Укрзализниця" заменила 210 тыс. комплектов постельного белья 13:34
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
Депутатом Рады от "Слуги народа" вместо Венедиктовой стал организатор Atlas Weekend Санченко 13:24
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
Министр Дубилет получил зарплату за декабрь всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и матпомощь 16:01
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен 15:47 Документ
больше новостей
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok