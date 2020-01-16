ГБР открыло дело против Трубы о возможном разглашении данных досудебного расследования

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно возможного разглашения данных досудебного расследования бывшим директором ГБР Романом Трубой и начальником пресс-службы бюро Максимом Белоусенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"По фактам, указанным в вашем запросе, следователями Государственного бюро расследований во исполнение постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 02.10.2019... в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения и начато уголовное производство", - сказано в нем.

Ранее в суд поступила жалоба от заявительницы, в которой она пожаловалась на бездействие ГБР по расследованию возможного правонарушения Трубы и Белоусенко.

Заявительница сообщила, что 17 сентября обратилась в ГБР о совершении исполняющим в то время обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Госбюро, уже бывшим директором бюро и другими сотрудниками ГБР уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного расследования) Уголовного кодекса, но ей отказали в открытии уголовного производства.

Вместе с тем в начале октября суд удовлетворил ее жалобу и обязал ГБР завести дело на Трубу и Белоусенко.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать записи с возможным участием Трубы.

Ранее временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о существенных нарушениях в работе бюро.

Также Зверобой после допроса в ГБР подала заявление на Трубу.