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23 января 2020, четверг, 11:10 118
Экономика 2020-01-23T11:17:04+02:00
Українські Новини
Рубль подорожал в киевских обменниках

Рубль подорожал в киевских обменниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля, курс рубля в Киеве
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В четверг, 23 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, повысился на 1 копейку и составляет 3,51 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля понизился на 4 копейки и составляет 3,96 грн за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве 23 января:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,51 3,96
Максимальный 3,86 4,20
Минимальный 2,30 3,88

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Также Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 169,24 млрд гривен по внешним долгам и 231,46 млрд гривен по внутренним долгам.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 января, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD

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