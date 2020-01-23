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23 січня 2020, четвер, 11:10 4
Економіка 2020-01-23T11:20:18+02:00
Українські Новини
Рубль подорожчав у київських обмінниках

Рубль подорожчав у київських обмінниках

Анна Рудык
курс рубля, Курс валют, Курс рубля до гривні, курс рубля в Києві
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 23 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 22 січня, підвищився на 1 копійку і становить 3,51 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля знизився на 4 копійки і становить 3,96 грн за 10 рублів.

Курс рубля у Києві 23 січня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,51 3,96
Максимальний 3,86 4,20
Мінімальний 2,30 3,88

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Також Україні протягом 2020 року необхідно виплатити 169,24 млрд гривень за зовнішніми боргами і 231,46 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

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