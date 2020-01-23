Рубль подорожчав у київських обмінниках

У четвер, 23 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 22 січня, підвищився на 1 копійку і становить 3,51 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Тим часом середній курс продажу рубля знизився на 4 копійки і становить 3,96 грн за 10 рублів. Курс рубля у Києві 23 січня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,51 3,96 Максимальний 3,86 4,20 Мінімальний 2,30 3,88 Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH\/USD. Також Україні протягом 2020 року необхідно виплатити 169,24 млрд гривень за зовнішніми боргами і 231,46 млрд гривень за внутрішніми боргами. Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH\/USD. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH\/USD.