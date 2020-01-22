Рубль "замер" в обменниках Киева в День Соборности

Во среду, 22 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля 21 января, остался без изменений 3,50 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля также не изменился и остался на уровне 4,00 грн за 10 рублей:

Курс рубля в Киеве:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,50 4,00 Максимальный 3,87 5,00 Минимальный 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новини, 21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 января на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.