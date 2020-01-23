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23 января 2020, четверг, 10:45 175
Экономика 2020-01-23T10:45:10+02:00
Українські Новини
Доллар и евро снова подскочили в обменниках Киева

Доллар и евро снова подскочили в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс рубля
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,36 коп. до 26,7142 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,61 коп. до 27,2148 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2173 24,5485 26,7142 27,2148 3,54 3,96
Максимальный 24,3500 24,7000 26,9500 27,4000 3,85 4,20
Минимальный 23,5000 24,4500 26,0000 27,0000 2,50 3,88

Как сообщали Українські Новини, Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 169,24 млрд гривен по внешним долгам и 231,46 млрд гривен по внутренним долгам.

Тем временем Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 января, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

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