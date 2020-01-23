Гривна упала в цене: курс валют на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 января, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 января, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH/USD.

Официальные курсы валют на 23 января:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,9430 1 доллар США 24,3310 1 швейцарский франк 25,0887 10 иен 2,2128 10 российских рублей 3,9263 1 евро 26,9843

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

В среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 21 января на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.

Кроме того, специалисты дали прогноз главных экономических показателей на первый квартал 2020 года: инфляция, цены на газ и бензин, средняя зарплата и курс гривны к доллару.