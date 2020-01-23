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23 января 2020, четверг, 06:15 112
Финансы 2020-01-23T06:15:01+02:00
Українські Новини
Гривна упала в цене: курс валют на четверг

Гривна упала в цене: курс валют на четверг

Ярина Вацяк
Официальный курс, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны
Деньги
Деньги

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 января, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 января, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH/USD.

Официальные курсы валют на 23 января:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,9430
1 доллар США 24,3310
1 швейцарский франк 25,0887
10 иен 2,2128
10 российских рублей 3,9263
1 евро 26,9843

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

В среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 21 января на 0,51 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,95 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.

Кроме того, специалисты дали прогноз главных экономических показателей на первый квартал 2020 года: инфляция, цены на газ и бензин, средняя зарплата и курс гривны к доллару.

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