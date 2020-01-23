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  • Опубликован новый трейлер триллера "Секция ритма": когда фильм покажут в Украине
23 января 2020, четверг, 09:55 16
Жизнь 2020-01-23T09:56:05+02:00
Українські Новини
Опубликован новый трейлер триллера "Секция ритма": когда фильм покажут в Украине

Опубликован новый трейлер триллера "Секция ритма": когда фильм покажут в Украине

Анна Рудык
Трейлер фильма, Трейлер, Фильм, Блейк Лайвли, Paramount Pictures

Опубликован новый трейлер боевика "Секция ритма", главные роли в котором сыграют Блейк Лайвли и Джуд Лоу. Трейлер обнародован на официальном канале студии Paramount на видеохостинге Youtube.

Фильм повествует о женщине по имени Стефани Патрик, жизнь которой разрушена из-за авиакатастрофы, в которой погибает ее семья.

Режиссером картины, основанной на одноименном романе Марка Бернелла, выступил Рид Морано, известный по сериалу "Рассказ служанки".

В прокат картина выйдет 30 января 2020 года.

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