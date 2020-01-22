Суд вернул 10 млн гривен, внесенных за Дубневича в качестве залога

Высший антикоррупционный суд вернул 10 млн гривен, которые были внесены за депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее") в качестве залога.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Дубневича Станислав Пелюк.

"Деньги (уже) возвращены. Я лично присутствовал на заседании суда", - сказал он.

По его словам, 10 млн гривен возвращены одному из залогодателей, который не является родственником Дубневича, однако внес за него 36 млн гривен.

Деньги возвращены залогодателю поскольку за Дубневича был внесен залог в размере 100 млн гривен, однако позже суд уменьшил сумму залога до 90 млн гривен.

В решении суда о возвращении 10 млн гривен залога не указывается фамилия залогодателя.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Ярослав Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога.

7 ноября Антикоррупционный суд арестовал Дубневича и установил залог 90 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро вручило Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця".