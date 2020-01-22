Украинцы создают "живую цепь" ко Дню Соборности Украины: прямая трансляция

Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности. В честь празника на мосту Патона в Киеве участники акции создали "живую цепь", развернули государственный флаг и спели гимн Украины. Прямую трансляцию ведет "24 Канал" в Facebook.







Напомним, Українські Новини рассказали о мероприятиях для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины.



Также Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Он призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей.



Лучшие картинки и открытки ко Дню Соборности Украины.



Кроме того, в День Соборности Киев сковали масштабные пробки. Обмотавшись флагами Украины, люди взялись за руки и объединили берега Днепра "живой цепью", двигаясь двумя колонами — с левого и правого берега. Многие участники акции приехали на знаменательное событие на машинах. Из-за этого на мосту Патона образовалась серьезная тянучка, от метро Левобережная.



Тем временем синоптик прогнозирует коллапс на дорогах в День соборности, так как погода в Украине резко ухудшится из-за атмосферного фронта.