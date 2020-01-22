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22 января 2020, среда, 09:58 140
Общество 2020-01-22T10:11:05+02:00
Українські Новини
Украинцы создают "живую цепь" ко Дню Соборности Украины: прямая трансляция

Украинцы создают "живую цепь" ко Дню Соборности Украины: прямая трансляция

Валерия Драгомирова
мост Патона, Киев, Живая цепь, День Соборности

Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности. В честь празника на мосту Патона в Киеве участники акции создали "живую цепь", развернули государственный флаг и спели гимн Украины. Прямую трансляцию ведет "24 Канал" в Facebook. 




Напомним, Українські Новини рассказали о мероприятиях для киевлян и гостей столицы в честь Дня соборности Украины

Также Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Он призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей. 

Лучшие картинки и открытки ко Дню Соборности Украины.


Кроме того, в День Соборности Киев сковали масштабные пробки. Обмотавшись флагами Украины, люди взялись за руки и объединили берега Днепра "живой цепью", двигаясь двумя колонами — с левого и правого берега. Многие участники акции приехали на знаменательное событие на машинах. Из-за этого на мосту Патона образовалась серьезная тянучка, от метро Левобережная.

Тем временем синоптик прогнозирует коллапс на дорогах в День соборности, так как погода в Украине резко ухудшится из-за атмосферного фронта. 

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Украинцы создают "живую цепь" ко Дню Соборности: прямая трансляция
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