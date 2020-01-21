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21 января 2020, вторник, 16:05 36
Судебная власть 2020-01-21T16:05:54+02:00
Українські Новини
Суд назначил рассмотрение дела против экс-депутата Рады Онищенко на 4 мая

Суд назначил рассмотрение дела против экс-депутата Рады Онищенко на 4 мая

Елизавета Кесельман
Александр Онищенко, Экстрадиция, Суд над Онищенко, Арест Онищенко
Онищенко Александр Фото: welt
Онищенко Александр Фото: welt

Антикоррупционный суд назначил на 4 мая рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого в ноябре 2019 года задержали правоохранительные органы Германии. Об этом говорится на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в Антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание в рамках так называемого "газового дела" по обвинению народного депутата Украины 7 созыва и его финансового директора.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП об осуществлении специального судебного производства по обоим обвиняемых.

Кроме того, судьи приняли решение обратиться в порядке международного сотрудничества к Германии для вызова бывшего народного депутата.

В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Рады Онищенко из Германии.

Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. 

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