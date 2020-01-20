В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта на Южном мосту 21 января в связи с ремонтными работами, которые начались 14 января.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передают Українськi Новини.

Отмечается, что на эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения.

"21 января проведем текущие работы на асфальтовом покрытии в направления Надднепрянского шоссе", - говорится в сообщении.

Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении. Поэтому будет меньшее влияние на трафик.

Ограничение движения на Южном мосту. Фото: Киевавтодор

Как сообщали Українські Новини, "Киевавтодор" ограничивал движение на мосту Патона с 17 до 22 декабря из-за ремонта покрытия.

Также "Киевавтодор" отремонтировал участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. А Зеленский решил проверить качество дорог и участников закупок для ремонта.

Напомним, несмотря на отсутствие снега, улицы в Киеве начали обрабатывать жидкими хлоридами.