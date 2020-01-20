подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 января 2020, понедельник, 19:59 19 Карта
Общество 2020-01-20T20:04:03+02:00
Українські Новини
В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Таня Войтюк
Киевавтодор, Южный мост, Ограничение движения, ремонтные работы
Южный мост. Фото: Википедия
Южный мост. Фото: Википедия

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта на Южном мосту 21 января в связи с ремонтными работами, которые начались 14 января.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передают Українськi Новини.

Отмечается, что на эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. 

"21 января проведем текущие работы на асфальтовом покрытии в направления Надднепрянского шоссе", - говорится в сообщении.

Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении. Поэтому будет меньшее влияние на трафик.

Ограничение движения на Южном мосту. Фото: КиевавтодорОграничение движения на Южном мосту. Фото: Киевавтодор

Как сообщали Українські Новини, "Киевавтодор" ограничивал движение на мосту Патона с 17 до 22 декабря из-за ремонта покрытия.

Также "Киевавтодор" отремонтировал участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. А Зеленский решил проверить качество дорог и участников закупок для ремонта.

Напомним, несмотря на отсутствие снега, улицы в Киеве начали обрабатывать жидкими хлоридами.

Больше новостей о: Киевавтодор Южный мост Ограничение движения ремонтные работы

На Микитася снова надели электронный браслет
Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы, - адвокат Головань
Новости
Власти Польши создадут кризисный штаб из-за опасений "исторических атак" Путина, - СМИ 20:18
Военнослужащий застрелился в здании ЦИКа в Киеве 20:04
В аэропортах Малайзии поставили тепловые рамки из-за смертельного вируса в Китае 19:59
В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта 19:59 Карта
Зеленский озвучил условие для своей отставки 19:56
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
больше новостей
Правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП в деле Гандзюк
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok