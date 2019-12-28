Улицы в Киеве начали обрабатывать жидкими хлоридами

В связи с дальнейшим ухудшением погодных условий, дорожные службы начали обрабатывать улицы столицы противогололедными средствами. В первую очередь, работают на мостовой, подъемах, спусках, путепроводах и мостах.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

По их словам, они используем новейшую технологию обработки улиц жидкими хлоридами - специальными соляными растворами. Этой технологией пользуются в европейских странах, чтобы на проезжей части не образовывался гололед.

Для обработки улиц и уборки снега корпорация 418 единиц снегоуборочной техники.

"Снегоуборочная техника на исходных позициях в городе. Работаем круглосуточно. Все предприятия коммунальной корпорации обеспечены достаточным количеством горюче-смазочных и посыпочных материалов", - отметили в "Киевавтодоре".

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Напомним, в Германии придумали новый способ бороться с гололедом на дорогах с помощью огурцов.