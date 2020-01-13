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13 января 2020, понедельник, 21:50 117
Общество 2020-01-13T21:50:01+02:00
Українські Новини
"Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия

"Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия

Елизавета Кесельман
Киевавтодор, Южный мост, Ремонт моста, Ограничение движения, Киев
Южный мост Киев Фото: politeka.net
Южный мост Киев Фото: politeka.net

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия. Об этом говорится в сообщении на странице "Киевавтодора" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Движение будет ограничено с 12:00 до 20:00 14, 15, 16 января и с 20:00 17 января до 20:00 19 января.

"На состояние старых деформационных швов и покрытия возле них поступают жалобы. Пользуясь благоприятными погодными условиями, КП "Киевавтодормост" проведет текущие ремонтные работы на Южном мосту", - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться на нескольких участках в направлении станции метро "Выдубичи".

Во время работ движение будет частично ограничено.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевавтодор" ограничивал движение на мосту Патона с 17 до 22 декабря из-за ремонта покрытия.

Также "Киевавтодор" отремонтировал участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. А Зеленский решил проверить качество дорог и участников закупок для ремонта.

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