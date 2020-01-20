У Києві на Південному мосту обмежать рух транспорту

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух транспорту на Південному мосту 21 січня у зв'язку з ремонтними роботами, які розпочалися 14 січня.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору", передають Українські Новини.

Наголошується, що на естакаді Південного мосту тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху.

"21 січня проведемо поточні роботи на асфальтовому покритті в напрямку Наддніпрянського шосе", - йдеться в повідомленні.

Роботи організовують з 12:00 до 20:00. В цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому буде менший вплив на трафік.

Обмеження руху на Південному мосту. Фото: Київавтодор

Як повідомляли Українські Новини, "Київавтодор" обмежував рух на мосту Патона з 17 до 22 грудня з-за ремонту покриття.

Також "Київавтодор" відремонтував ділянку Столичного шосе майже мільярд гривень.

Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону україни про автомобілі на дороги. А Зеленський вирішив перевірити якість доріг і учасників закупівель для ремонту.

Нагадаємо, незважаючи на відсутність снігу, вулиці в Києві почали обробляти рідкими хлоридами.