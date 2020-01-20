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20 января 2020, понедельник, 13:54 256
Азия 2020-01-20T13:56:17+02:00
Українські Новини
В Гималаях после схода лавины пропали семь человек

В Гималаях после схода лавины пропали семь человек

Валерия Драгомирова
Азия, Лавина, Аннапурна, Гималаи
Лавина. Фото: pixabay
Лавина. Фото: pixabay

В Гималаях из-за схода лавины на высоте около 3230 метров пропали без вести четверо южнокорейских туристов и трое жителей Непала. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что туристов застала лавина в популярном регионе Аннапурна.

Поисковую операцию осложняет сильный снегопад и плохая видимость.

Кроме того, из района схода лавины удалось спасти 200 человек.


Ранее Українські Новини писали, что делать, если попал под лавину. Попав в лавину, выбраться самостоятельно из нее парктически невозможно. Тело сковывает снежной массой со всех сторон и часто проблема пошевелить даже пальцами.

Также в Карпатах спасатели предупреждали о высокой опасности схода лавин.

Кроме того, на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. А перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул.  

В первый день года Зеленский катался на лыжах. В соцсетях фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться с ним на одной трассе. 

Тем временем синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну.

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