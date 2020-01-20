В Гималаях после схода лавины пропали семь человек

В Гималаях из-за схода лавины на высоте около 3230 метров пропали без вести четверо южнокорейских туристов и трое жителей Непала. Об этом сообщает AFP. Сообщается, что туристов застала лавина в популярном регионе Аннапурна. Поисковую операцию осложняет сильный снегопад и плохая видимость. Кроме того, из района схода лавины удалось спасти 200 человек.Ранее Українські Новини писали, что делать, если попал под лавину. Попав в лавину, выбраться самостоятельно из нее парктически невозможно. Тело сковывает снежной массой со всех сторон и часто проблема пошевелить даже пальцами.Также в Карпатах спасатели предупреждали о высокой опасности схода лавин.Кроме того, на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. А перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул. В первый день года Зеленский катался на лыжах. В соцсетях фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться с ним на одной трассе. Тем временем синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну.