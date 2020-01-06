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06 января 2020, понедельник, 14:48 17
Общество 2020-01-06T14:50:02+02:00
Українські Новини
Спасатели предупреждает о высокой опасности схода лавин

Спасатели предупреждает о высокой опасности схода лавин

Таня Войтюк
Лавина, Погода, Карпаты, Снег, ГосЧС
Лавина. Фото: pixabay
Лавина. Фото: pixabay

Так как в Карпатах начался сезон схода лавин, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает местных жителей и отдыхающих об опасности схода снежных лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что опасность схода лавин есть в трех областях - Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - предупредили спасатели.

Как сообщали Українські Новини, наступивший год будет во многом похож на 2019, то есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.

В понедельник, 6 января, в Украине синоптики осадков не прогнозируют. В этот день температура воздуха повысится до +3 градусов. На севере, западе и в центральной части страны температура воздуха днем будет -1...+1 градус, а на территории восточных и южных областей днем температура воздуха повысится до 0...+2 градусов.

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