Спасатели предупреждает о высокой опасности схода лавин

Так как в Карпатах начался сезон схода лавин, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает местных жителей и отдыхающих об опасности схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Указано, что опасность схода лавин есть в трех областях - Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской. "По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - предупредили спасатели. Как сообщали Українські Новини, наступивший год будет во многом похож на 2019, то есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений. В понедельник, 6 января, в Украине синоптики осадков не прогнозируют. В этот день температура воздуха повысится до +3 градусов. На севере, западе и в центральной части страны температура воздуха днем будет -1...+1 градус, а на территории восточных и южных областей днем температура воздуха повысится до 0...+2 градусов.