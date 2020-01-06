Инструкция выживания: что делать, если попал под лавину

В связи с тем, что Карпаты активно засыпает снегом и появился высокий риск схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, важно напомнить туристам, любителям фрирайда и местным жителям о том, как вести себя в случае обвала огромной снежной массы.

Об основном алгоритме действий расскажут Українські Новини.

Действия в случае попадания в лавину

1. Максимально быстро уехать в ближайшее укрытие

В случае малейшей опасности, нужно по быстро спрятаться в ближайшем укрытии. Подойдет любой холм, дерево, большие камни, скальные стенки или чего-то типа рандклюфта (трещина в горах).

2. Разогнаться по линии падения воды и уйти в сторону

Когда нет возможности спрятаться в одной из ближайших зон безопасности, то следует максимально быстро разогнаться вниз по склону и уехать примерно под 45 градусов вбок, таким образом уходя от потенциальной линии движения лавины. Ни в коем случае нельзя оглядываться и тем более останавливаться.

3. Оценить обстановку из безопасной зоны

В случае если вы сумели уйти без потерь в ближайшее укрытие, нужно остановится в безопасном месте, отдышаться и внимательно оценить ситуацию.

4. Если лавина "догнала"

Очень энергично выполняйте любые мускулистые движения направленные на то чтобы сохранить равновесие и уехать в безопасную зону. Это вполне реально.

5. Избавиться от палок (лыжникам) и понять в каком типе лавины вы оказались

Когда убежать не удается и снежная масса вас все же увлекает с собой, то нужно понять, в каком типе лавины вы оказались.

Если это лавина из свежевыпавшего снега, рекомендуется делать плавательные движения к краю лавины.

Если же это лавина типа "жесткая доска", рекомендуется принять позу эмбриона, чтобы иметь минимальную площадь соприкосновения с блоками лавины, так как любые выступающие части тела могут быть сильно травмированы (плотность ветровой доски может достигать 450-600 кг на куб и более). При этом нужно обхватить руками шею по бокам.

При приближении к поверхности можно попробовать вытягивать хотя бы одну руку – наблюдатели с большей вероятностью заметят ваше перемещение. Старайтесь хватать воздух на поверхности. Если нет такой возможности, максимально задержите дыхание. Большая часть всех лавин от места старта и до своей остановки проходит путь менее 1,5 километров, а это меньше минуты времени.

Главные задачи во время пребывания в лавине:

- не потерять сознание; - не задохнуться снежной массой; - не быть травмированным.

6. После остановки - освободить перед лицом максимально возможное пространство

Как только почувствуете замедление хода движения лавины, нужно расчистить любым возможным способом свободное пространство перед лицом и создаь "воздушную камеру". Делать это нужно в первые секунды после остановки тела лавины, так как снег податлив.

От размера этой самой камеры будет зависеть время, которое вы сможете продержаться до момента пока вас откопают (в норме, при слаженной работе команды - 5-8 минут).

Чем больше камера, тем больше у вас доступного кислорода, поступающего из окружающей снежной массы и меньше концентрация выдыхаемого вами углекислого газа .

7. Сохраняйте спокойствие, дышите и экономте силы

Попав в лавину, выбраться самостоятельно из нее парктически невозможно. Тело сковывает снежной массой со всех сторон и часто проблема пошевелить даже пальцами. Наиболее правильной стратегией является сохранение спокойствия и вера в то, что через очень короткое время вас откопают. Спокойствие поможет экономить кислород.

8. После спасения сообщите о травмах

Часто в шоковом состоянии люди теряются и зыбвают назвать полученные травмы. Коммуницируйте со своими спасателями, с самого первого момента, с которого только можете. Например, если теряете сознание, так и скажите "кажется, я теряю сознание", или, у вас болит спина, значит, стоит это озвучить.

Как сообщали Українські Новини, в Карпатах спасатели предупреждает о высокой опасности схода лавин.