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18 января 2020, суббота, 13:52 33
Судебная власть 2020-01-18T13:53:55+02:00
Українські Новини
Суд продлил запрет на выезд за границу бывшего зама Гонтаревой Писарука

Суд продлил запрет на выезд за границу бывшего зама Гонтаревой Писарука

Надежда Комендантова
Александр Писарук, Райфайзен банк Аваль, запрет на выезд, Суд
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил запрет на выезд за границу председателю правления "Райффайзен Банка Аваль" Александру Писаруку, имущество которого арестовали.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Продлили обязательства", - сказала она.

Кроме запрета на выезд за границу также продлены другие обязательства.

Обязательства продлены на 2 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, "Райффайзен Банк Аваль" внес залог за предправления Писарука.

Он подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен.

Генпрокуратура и СБУ 7 июня, провели вскрытие индивидуальных сейфов клиентов финучреждения Райффайзен Банка Аваль и изъяли их содержимое, а 11 ноября детективы НАБУ пришли в Раффайзен Банк с целью задержать главу правления.

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