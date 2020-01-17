Крушение самолета МАУ: тела погибших украинцев доставят в Киев 19 января

Тела 11 украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране 8 января, доставят в Киев самолетом 19 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Так, сообщается, что церемония памяти погибших начнется ориентировочно в 11:30.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.

Также в Офисе Президента сообщили, что тела украинцев доставят в аэропорт Борисполь. Там и состоится церемония.

Как сообщали Українські Новини, идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране.

Ранее в Иране состоялась прощальная церемония с погибшими в авиакатастрофе пассажирами и членами экипажа.

Также Иранские военные признали, что "непреднамеренно" сбили украинский самолет. Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.