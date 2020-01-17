Крах літака МАУ: тіла загиблих українців доставлять у Київ 19 січня

Тіла 11 українців, загиблих при катастрофі літака МАУ в Ірані 8 січня, доставлять до Києва літаком 19 січня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента.

Так, повідомляється, що церемонія пам'яті загиблих почнеться орієнтовно в 11:30.

"В неділю, 19 січня, в 11:30 (орієнтовно) почнеться церемонія пам'яті загиблих в результаті катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі Президента повідомили, що тіла українців доставлять в аеропорт Бориспіль. Там і відбудеться церемонія.

Як повідомляли Українські Новини, ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані.

Раніше в Ірані відбулася прощальна церемонія з загиблими в авіакатастрофі пасажирами і членами екіпажу.

Іранські військові визнали що "ненавмисно" збили український літак. Іран офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ.