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  • Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране
16 января 2020, четверг, 20:54 28
Политика 2020-01-16T20:55:48+02:00
Українські Новини
Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране

Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране

Анна Рудык
Падение самолета, Крушение самолета, Авиакатастрофа, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Эксперты завершили идентификацию тел всех 11 граждан Украины, погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В четверг эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины.

На данный момент проводится подготовка для отправки тел погибших в Украину.

По предварительной информации, отправку тел 11 погибших планируется провести до 19 января.

МВД сообщает, что 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии, 2 эксперта-генетика МВД  останутся в Тегеране до завершения идентификации тел погибших и возвращения родственникам.

Как сообщали Українські Новини, в Иране состоялась прощальная церемония с погибшими в авиакатастрофе пассажирами и членами экипажа.

Ранее Иранские военные признали, что "непреднамеренно" сбили украинский самолет. Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Известно, что во время крушения украинского боинга над Тегераном погибло 82 иранца и 63 канадца, а также 11 членов экипажа, которые были украинцами. 

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