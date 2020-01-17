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17 января 2020, пятница, 17:05 44
Кабмин 2020-01-17T17:06:17+02:00
Українські Новини
Малюська залез под стол и поддержал Гончарука

Малюська залез под стол и поддержал Гончарука

Ольга Фандорина
Денис Малюська, прослушка Гончарука, Отставка
Малюська под столом. Фото: Denis Malyuska
Малюська под столом. Фото: Denis Malyuska

Министр юстиции Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он сообщил,  опубликовав фотографию в Facebook, сидя под столом, снимок появился в пятницу, 17 января.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства)", — написал министр.

Он также добавил, что: "И так, поддерживаю Алексея Гончарука, он — лучший премьер в истории Украины".

Рада и Фейсбук весь день обсуждали "прослушку" закрытого совещания Премьера, Нацбанка, Министра финансов и Минэкономики. Они придумывали, как объяснить Зеленскому аномальное укрепление гривны. Если вы вдруг пропустили, вот три главных откровения премьера, которые уже стали мемами. "Я полный профан в экономике!", "Соросята ухайдокали экономику" и "Смотри, Вова, оливье не будет дороже. Не факт". Вчера поздно вечером фракция "слуг народа" вызвала Гончарука на объяснение, но он не пришел. Предпочел объяснить все лично Зеленскому. В результате, депутаты пробовали проголосовать отставку премьера, но она не прошла. "За" высказались лишь 10 депутатов, во главе с Дубинским и Бужанским.

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