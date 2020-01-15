Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты

Премьер-министр Алексей Гончарук после обнародования якобы прослушивания его разговора вместо заседания фракции "Слуга народа" поехал к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили депутаты Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский ("Слуга Народа") в Telegram.

"Гончарук не приехал на фракцию. Отправился прямо в офис президента. Думаю, выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пиарассом", - написал Дубинский.

"Сидим на фракции, ждем Премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента. Есть разные мнения, дать пи**ы сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть", - написал Бужанский.

Также Дубинский отметил, что Гончарук должен подать в отставку после этого.

"После оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам", - написал депутат.

Тем временем, депутаты Максим Бужанский, Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали к Гончаруку требовать его отставки за оскорбление Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.