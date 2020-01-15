подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 января 2020, среда, 21:33 450
Кабмин 2020-01-15T22:19:40+02:00
Українські Новини
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты

Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты

Ярина Вацяк
Кабмин, Премьер-министр, Слуга народа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук после обнародования якобы прослушивания его разговора вместо заседания фракции "Слуга народа" поехал к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили депутаты Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский ("Слуга Народа") в Telegram.

"Гончарук не приехал на фракцию. Отправился прямо в офис президента. Думаю, выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пиарассом", - написал Дубинский.

"Сидим на фракции, ждем Премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента. Есть разные мнения, дать пи**ы сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть", - написал Бужанский.

Также Дубинский отметил, что Гончарук должен подать в отставку после этого.

"После оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам", - написал депутат.

Тем временем, депутаты Максим Бужанский,  Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали к Гончаруку требовать его отставки за оскорбление Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.

Больше новостей о: Кабмин Премьер-министр Слуга народа Владимир Зеленский Александр Дубинский Алексей Гончарук

Новости
Пресс-служба Кабмина отрицает, что Гончарук подал в отставку 22:16
Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке 22:11
В Киеве объявлен "желтый уровень" опасности из-за тумана 21:59
Пожар в аэропорту Аликанте. Скриншот видео
В Испании в аэропорту вспыхнул пожар 21:59
Human Rights Watch об улучшении пересечения границы на Донбассе, гонении на татар и давлении на СМИ в 2019 году 21:34
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт 23:37
Даже через несколько лет: ПФУ разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего 06:30
больше новостей
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok