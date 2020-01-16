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  • "Смотри, Вова!": Гончарук на прослушке пытается объяснить укрепление гривны через стоимость новогоднего оливье
16 января 2020, четверг, 11:30 30
Кабмин 2020-01-16T11:30:37+02:00
Українські Новини
"Смотри, Вова!": Гончарук на прослушке пытается объяснить укрепление гривны через стоимость новогоднего оливье

"Смотри, Вова!": Гончарук на прослушке пытается объяснить укрепление гривны через стоимость новогоднего оливье

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, прослушка Гончарука

В Сети обнародовали третью часть записи якобы диалога Премьер-министра Алексея Гончарука, первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, министра финансов Оксаны Маркаровой, министра экономического развития Тимофея Милованова и сотрудницы Минфина Александры Бетлий. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале "Как обмануть президента" утром 16 января.

В этот раз говорили о прогнозе для Президента относительно курса гривны. Во время разговора обсуждали ревальвацию гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение "а давайте будем что-то производить!"

"Давайте тогда искать. Или не искать, а задачу ставить… Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну, короче, понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ –  населению хорошо, и зарплаты. Сейчас надо систематизировать", – сообщала, вероятно, Рожкова.

"Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. Это то, что мы должны представить Президенту. И сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально. Исходя из этого прогноза, нам надо, это раз, слабые стороны, кто проигрывает", – сказал, вероятно, Гончарук.

"Смотрите. Скажу с человеческого языка на … Ему (Зеленскому. – Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе..." – говорил якобы Премьер.

Его мысль продолжил Сологуб: "...не будет дороже, чем в этом!" Однако Маркарова ему возразила: "Не факт!"

Кроме того, голос похож на Рожковой сказал, что начнут бунтовать вкладчики банков, потому что ставки пойдут вниз. 

Депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Также депутаты утверждали, что вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому.

 

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