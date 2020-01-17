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17 січня 2020, пʼятниця, 17:05 14
Кабмін 2020-01-17T18:30:02+02:00
Українські Новини
Малюська заліз під стіл і підтримав Гончарука

Малюська заліз під стіл і підтримав Гончарука

Ольга Фандорина
прослуховування Гончарука, Денис Малюська
Малюська під столом. Фото: Denis Malyuska
Малюська під столом. Фото: Denis Malyuska

Міністр юстиції Денис Малюська підтримав прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це він повідомив, опублікувавши фотографію в Facebook, сидячи під столом, знімок з'явився в п'ятницю, 17 січня.

"Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати в статусі в. о.) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)", — написав міністр.

Він також додав, що: "І так, підтримую Олексія Гончарука, він — найкращий прем'єр в історії України".

 

Рада і Фейсбук весь день обговорювали "прослушку" закритої наради Прем'єра, Нацбанку, Міністра фінансів та Мінекономіки. Вони придумували, як пояснити Зеленському аномальне зміцнення гривні. Якщо ви раптом пропустили, ось три головних одкровення прем'єра, які вже стали мемами. "Я повний профан в економіці!", "Соросята добили колись економіку" і "Смотри, Вова, олів'є не буде дорожче. Не факт". Вчора пізно ввечері фракція "слуг народу" викликала Гончарука на пояснення, але він не прийшов. Волів пояснити все особисто Зеленського. В результаті, депутати пробували проголосувати відставку прем'єра, але вона не пройшла. "За" висловилися лише 10 депутатів, на чолі з Дубинським і Бужанским.

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