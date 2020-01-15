подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале
15 января 2020, среда, 22:38 208
Кабмин 2020-01-15T23:00:05+02:00
Українські Новини
Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квар

Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале

Анна Рудык
Алексей Гончарук, Кабмин, прослушка Гончарука
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Гончарук

На видеохостинге Youtube была опубликована еще одна запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук рассказывает о своей оценке падения ВВП Украины в 4 квартале 2019 года. 

Так, на опубликованной видеозаписи Гончарук рассказывает о проседании экономического роста.

"Вот у нас сейчас в 4 квартале просядет экономический рост. Вот он будет 4 и 4, а сейчас будет по некоторым оценкам 2… И "ухандохали экономику" реформаторы эти, как сказать соросята. Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4 и 6. Пришли соросята - экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у Президента ощущение, что ситуация неконтролируемая", - говорится на записи.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба Кабинета Министров отрицает информацию, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку.

Тем временем депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Ранее была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.

Больше новостей о: Алексей Гончарук Кабмин прослушка Гончарука

Гончарук не прийшов на засідання "слуг народу", де на нього чекали питання про відставку
Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке
Новости
Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности 23:14
Юлия Ковалив. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv
Ковалив отрицает свое участие в совещании с Гончаруком, запись которого "слили" 23:04
Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале 22:38
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина отрицает, что Гончарук подал в отставку 22:16
Гончарук не пришел на заседание "слуг народа", где его ждали вопросы об отставке 22:11
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт 23:37
Даже через несколько лет: ПФУ разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего 06:30
больше новостей
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
больше новостей
Після послання Путіна уряд Росії в повному складі йде у відставку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok