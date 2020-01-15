Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале

На видеохостинге Youtube была опубликована еще одна запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук рассказывает о своей оценке падения ВВП Украины в 4 квартале 2019 года.

Так, на опубликованной видеозаписи Гончарук рассказывает о проседании экономического роста.

"Вот у нас сейчас в 4 квартале просядет экономический рост. Вот он будет 4 и 4, а сейчас будет по некоторым оценкам 2… И "ухандохали экономику" реформаторы эти, как сказать соросята. Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4 и 6. Пришли соросята - экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у Президента ощущение, что ситуация неконтролируемая", - говорится на записи.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба Кабинета Министров отрицает информацию, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку.

Тем временем депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Ранее была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.