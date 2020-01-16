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16 января 2020, четверг, 12:24 313
Политика 2020-01-16T12:26:42+02:00
Українські Новини
10 депутатов - "слуг народа" требуют отставки Гончарука, - Арахамия

10 депутатов - "слуг народа" требуют отставки Гончарука, - Арахамия

Валерия Драгомирова
Давид Арахамия, Слуга народа, Прослушка, прослушка Гончарука
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает нарезанной и манипулирующей аудиозапись якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Не поднимался вообще (вопрос записей). Если хотите, могу высказать мое личное мнение. Мое личное мнение, что это точно нарезка, монтаж. 100%. Более того, там есть манипуляции. К примеру, я очень хорошо знаю Юлию Ковалив, там не было ее голоса. Нужно разбираться вообще, если есть смысл разбираться. Я послушал, ничего супер-уголовного не нашел", - сказал он.

Арахамия отметил, что так называемая "группа Коломойского" требовала сигнального голосования по вопросу отставки Гончарука и их поддержали 10 депутатов.

По данным СМИ, в так называемую "группу Коломойского" входят депутаты "Слуги народа" Александр Ткаченко, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский и Александр Дубинский.

Политик заявил, что не считает материалы достаточными для роспуска Кабинета Министров и считает возможную прослушку руководства правительства угрозой безопасности страны.

Как сообщали Українськi Новини, 16 января фракция "Слуга народа" не голосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука на своем собрании.


Ранее была опубликована аудиозапись, где Гончарук сказал, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.

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