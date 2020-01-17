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Судебная власть 2020-01-17T14:46:18+02:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество владельца Kyiv Food Market

Суд арестовал имущество владельца Kyiv Food Market

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, арест имущества, Михаил Бейлин, Kyiv Food Market
Михаил Бейлин. Фото: politeka
Михаил Бейлин. Фото: politeka

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Имущество арестовано", - сказал он.

При этом, он не уточнил на какое именно имущество наложен арест и арестован ли Kyiv Food Market.

Бейлин подозревается в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Михаила Бейлина взяли под домашний арест.

В декабре суд сменил меру пресечения Бейлину с домашнего ареста на личное обязательство.

Тем временем Зеленский заплатил круглую сумму из бюджета за аренду Kyiv Food Market под свой пресс-марафон. Услуги по техническому обеспечению видео- и аудиосъемки и трансляции обошлись в 198 529 гривен.

Общение Зеленского со СМИ проходило в фуд-холле Kyiv Food Market и длилось более 14 часов.

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