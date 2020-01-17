Суд арестовал имущество владельца Kyiv Food Market

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Имущество арестовано", - сказал он.



При этом, он не уточнил на какое именно имущество наложен арест и арестован ли Kyiv Food Market.



Бейлин подозревается в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".



Как сообщали Українськi Новини, в октябре Михаила Бейлина взяли под домашний арест.



В декабре суд сменил меру пресечения Бейлину с домашнего ареста на личное обязательство.



Тем временем Зеленский заплатил круглую сумму из бюджета за аренду Kyiv Food Market под свой пресс-марафон. Услуги по техническому обеспечению видео- и аудиосъемки и трансляции обошлись в 198 529 гривен.



Общение Зеленского со СМИ проходило в фуд-холле Kyiv Food Market и длилось более 14 часов.