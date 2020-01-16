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16 января 2020, четверг, 12:50 170
Силовые структуры 2020-01-16T12:57:17+02:00
Українські Новини
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020

Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, увольнение в запас, Военные, Военнослужащие, Призыв в армию, призыв 2020, Призыв

В то время, как в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет, Президент Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

Об этом говорится в указе Президента №13 от 16 января, передают Українські Новини.

Согласно указу, из Вооруженных сил и других воинских формирований военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в апреле-июне и октябре-декабре 2020 года.

Другие военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, также будут освобождаться в запас в апреле-июне и октябре-декабре 2020 года.

Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре 2020 года.

Кабинету Министров Президент поручил определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Также Зеленский поручил Кабмину, областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2020 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.

Кроме того, Президент поручил Министерству инфраструктуры обеспечить по заявкам Министерства обороны и Министерства внутренних дел Украины перевозку лиц, освобожденных в запас и призванных на срочную службу, с соблюдением требований безопасности и проведением расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Как сообщали Українські Новини, в Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.

В сентябре военкоматы просли полицию разыскать жителей Киева, уклоняющихся от призыва.

Ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию.

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