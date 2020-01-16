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16 січня 2020, четвер, 12:50 69
Силові структури 2020-01-16T13:01:55+02:00
Українські Новини
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020

Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, звільнення в запас, Військовослужбовці, Армія, Призов в армію, призов 2020, призов

В той час, як в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років, Президент Володимир Зеленський затвердив строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів в 2020 році.

Про це йдеться в указі Президента №13 від 16 січня, передають Українські Новини.

Згідно з указом, із Збройних сил та інших військових формувань військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти "спеціаліст" або "магістр" і відслужили встановлені строки строкової військової служби, звільнені в запас у квітні-червні і жовтні-грудні 2020 року.

Інші військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, також будуть звільнятися в запас у квітні-червні і жовтні-грудні 2020 року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також буде здійснюватися в квітні-червні і жовтні-грудні 2020 року.

Кабінету Міністрів Президент доручив визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів в 2020 році.

Також Зеленський доручив Кабміну, обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в 2020 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Крім того, Президент доручив Міністерству інфраструктури забезпечити за заявками Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, звільнених у запас і призваних на строкову службу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.

У вересні військкомати просли поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову.

Раніше начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію.

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