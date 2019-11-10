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10 ноября 2019, воскресенье, 21:54 647
Силовые структуры 2019-11-10T22:24:40+02:00
Українські Новини
Министр обороны заявил об отмене призыва в армию

Министр обороны заявил об отмене призыва в армию

Нато, Армия, Минобороны, Призыв в армию, Андрей Загороднюк, Стандарты НАТО

В Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО. С такой инициативой выступил министр обороны Андрей Загороднюк, назначенный на должность по предложению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТСН.

"Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв", – заявил он.

"И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", – рассказал Загороднюк.

Министр добавил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

В ВСУ назвали информацию об облавах на призывников фейком.

Ранее военный комиссар Киева заявил, что призывная кампания в столице находится на грани срыва.

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