Министр обороны заявил об отмене призыва в армию

В Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО. С такой инициативой выступил министр обороны Андрей Загороднюк, назначенный на должность по предложению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТСН.

"Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв", – заявил он.

"И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", – рассказал Загороднюк.

Министр добавил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

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