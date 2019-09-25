Военкоматы нацелились на призывников: сколько киевлян получат повестки до конца года

Военкоматы намерены призвать 634 жителя Киева в ходе призывной компании на срочную военную службу в октябре-декабре текущего года после того, как начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию

Об этом на брифинге сказал военный комиссар Киева Сергей Клявин, передают Українськi Новини.

"Плановое задание для Киева - 634 призывника", - сообщил он.

Из них 407 призывников будут направлены в Вооруженные силы, 160 - в Национальную гвардию, 39 - в Государственную пограничную службу и 28 - в Государственную специальную службу транспорта.

На одного призывника предусмотрены расходы в размере 3 935 гривен, из которых около 3 тыс. гривен будут выплачены в качестве единоразовой помощи военнослужащему срочной службы.

Призыв на срочную службу стартует 1 октября и завершится 31 декабря. Всего по стране планируется призвать около 15 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне в 18 752 человека. Тем временем "весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР.