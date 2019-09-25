Военкоматы просят полицию разыскать жителей Киева, уклоняющихся от призыва

Военкоматы просят полицию разыскать 35 тыс. жителей Киева, уклоняющихся от призыва в то время, как военкоматы уже отправляют повестки на осенний призыв.\r\nОб этом на брифинге сказал военком Киева Сергей Клявин, передают Українськi Новини.\r\n"34 930 дел мы передали для того, чтоб разыскать их (уклонистов) и внести в Единый реестр досудебных расследований. Это люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную службу", - сказал он.\r\nВ то же время военком отметил, что на данный момент открыто полицией всего 4 уголовных производства против граждан, длительное время уклонявшихся от призыва. Военком сказал, что большинство уклонистов отделываются штрафом 255 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом штраф в 119 гривен за неявку по повестке практически невозможно взыскать, так как, согласно закону, призовник обязан добровольно явиться в военкомат и подписать админпроткол о наложении штрафа.\r\nКлявин сказал, что разослано 37 629 повесток в Киеве. Отсрочку по состоянию здоровья получили всего 94 призовника.\r\nКак сообщали Українськi Новини, начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию. Тем временем "весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР.