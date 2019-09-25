Военкоматы просят полицию разыскать жителей Киева, уклоняющихся от призыва

Военкоматы просят полицию разыскать 35 тыс. жителей Киева, уклоняющихся от призыва в то время, как военкоматы уже отправляют повестки на осенний призыв.

Об этом на брифинге сказал военком Киева Сергей Клявин, передают Українськi Новини.

"34 930 дел мы передали для того, чтоб разыскать их (уклонистов) и внести в Единый реестр досудебных расследований. Это люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную службу", - сказал он.

В то же время военком отметил, что на данный момент открыто полицией всего 4 уголовных производства против граждан, длительное время уклонявшихся от призыва. Военком сказал, что большинство уклонистов отделываются штрафом 255 гривен.

При этом штраф в 119 гривен за неявку по повестке практически невозможно взыскать, так как, согласно закону, призовник обязан добровольно явиться в военкомат и подписать админпроткол о наложении штрафа.

Клявин сказал, что разослано 37 629 повесток в Киеве. Отсрочку по состоянию здоровья получили всего 94 призовника.

Как сообщали Українськi Новини, начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию. Тем временем "весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР.