Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за январь 2020 года, которое начал 3 января.

Об этом говорится сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 15 января выплаты производятся в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком. На финансирование пенсий направлено 21,8 млрд грн", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд разъяснил, какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2020, а также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего.

Также Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Ранее Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря. Численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии составляет - 5,8 млн.

В то же время, для того, чтобы украинцы смогли сами просчитать размер пенсии, которую будут получать в будущем, введен электронный сервис "Пенсионный калькулятор", который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.