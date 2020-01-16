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16 января 2020, четверг, 05:35 135
Экономика 2020-01-16T05:35:01+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь

Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсионный фонд, Финансирование пенсий, пенсии 2020, Пенсия

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за январь 2020 года, которое начал 3 января.

Об этом говорится сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 15 января выплаты производятся в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком. На финансирование пенсий направлено 21,8 млрд грн", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд разъяснил, какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2020, а также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего.

Также Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

Ранее Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря. Численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии составляет - 5,8 млн.

В то же время, для того, чтобы украинцы смогли сами просчитать размер пенсии, которую будут получать в будущем, введен электронный сервис "Пенсионный калькулятор", который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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