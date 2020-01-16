Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за январь 2020 года, которое начал 3 января. Об этом говорится сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook. "По состоянию на 15 января выплаты производятся в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком. На финансирование пенсий направлено 21,8 млрд грн", - говорится в нем. Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд разъяснил, какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2020, а также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего. Также Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки. Ранее Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря. Численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии составляет - 5,8 млн. В то же время, для того, чтобы украинцы смогли сами просчитать размер пенсии, которую будут получать в будущем, введен электронный сервис "Пенсионный калькулятор", который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.