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12 декабря 2019, четверг, 11:00 504 Документ
Силовые структуры 2019-12-12T12:15:01+02:00
Українські Новини
Сытнику за ноябрь насчитали 170 тыс. гривен зарплаты

Сытнику за ноябрь насчитали 170 тыс. гривен зарплаты

Жора Шокин
НАБУ, сытник, Зарплата, Премия
Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 95 651 гривну, доплата за выслугу лет - 28 695 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 565 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 19 130 гривен, командировочные - 16 206 гривен.

После удержания налогов он получил 136 984 гривны.

Как сообщали Українські Новини, Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.

Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

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