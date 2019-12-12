Сытнику за ноябрь насчитали 170 тыс. гривен зарплаты

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за ноябрь составила 170 166 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 95 651 гривну, доплата за выслугу лет - 28 695 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 565 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 19 130 гривен, командировочные - 16 206 гривен.

После удержания налогов он получил 136 984 гривны.

Как сообщали Українські Новини, Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.

Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.