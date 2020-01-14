подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 14:15 145
Финансы 2020-01-14T14:17:00+02:00
Українські Новини
Доллар пошел в рост: НБУ понизил официальный курс гривны

Доллар пошел в рост: НБУ понизил официальный курс гривны

Надежда Комендантова
Курс гривны, Официальный курс, Курс валют, НБУ

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 января, на 10,05 коп. до 24,0213 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 января, на 5,84 коп. до 23,9208 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD. 

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Также в декабре 2019 года население продало валюты на 181,5 млн долларов больше, чем купило.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Тем временем гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют.

Больше новостей о: Курс гривны Официальный курс Курс валют НБУ

Новости
За 11 месяцев 2019 "Ривнеазот" увеличил производство минудобрений более чем в 2 раза до 1 млн тонн 15:05
Потоп на Шулявке. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке 15:04
В Украине от гриппа умерли 5 человек 15:02
По законопроекту "О труде" работника можно будет уволить за один день, - Бойко 14:55
В 2019 украинцы стали еще меньше ездить в Россию 14:30
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату 10:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok