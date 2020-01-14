Доллар пошел в рост: НБУ понизил официальный курс гривны

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 января, на 10,05 коп. до 24,0213 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 января, на 5,84 коп. до 23,9208 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Также в декабре 2019 года население продало валюты на 181,5 млн долларов больше, чем купило.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Тем временем гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют.