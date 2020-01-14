Рада приняла законопроект об отмене адвокатской монополии

В то время, как в НААУ убеждены, что отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты, Верховная Рада намерена отменить адвокатскую монополию.

За принятие в первом чтении законопроекта №1013 о внесении соответствующих изменений в Конституцию проголосовали 295 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, вносится изменение в ст. 131-2 Конституции, которое отменяет право исключительно адвокатам представлять граждан и органы государственной власти и местного самоуправления в судах.

Согласно новой редакции соответствующего пункта, у адвоката остается монопольное право только на защиту лица от уголовного обвинения.

Пункт об адвокатской монополии исключается полностью вместе с переходными положениями о его вступлении в силу.

В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст. 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

Изменения в Конституцию принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 24 января 2020 года, а следующая откроется 4 февраля 2020 года.

Документ вступает в силу в день его опубликования.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии.

Президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде отменить адвокатскую монополию. После чего комитет Рады по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии.