Рада прийняла законопроект про скасування адвокатської монополії

В той час, як в НААУ переконані, що скасування адвокатської монополії позбавить більшість громадян професійного захисту, Верховна Рада все ж має намір це зробити.

За прийняття в першому читанні законопроекту №1013 про внесення відповідних змін до Конституції проголосували 295 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно йому, вноситься зміна до ст. 131-2 Конституції, яка скасовує право виключно адвокатам представляти громадян органи державної влади і місцевого самоврядування в судах.

Згідно нової редакції відповідного пункту, у адвоката залишається монопольне право на захист особи від кримінального обвинувачення.

Пункт про адвокатську монополію повністю виключається разом з перехідними положеннями про його вступ в силу.

Відповідно до Конституції законопроект про внесення змін до неї може розглядатися Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

Згідно ст. 157, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Також у відповідності з цією статтею Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.

Також у відповідності з цією статтею Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

Зміни до Конституції приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.

Нинішня парламентська сесія триватиме до 24 січня 2020 року, а наступна відкриється 4 лютого 2020 року.

Документ набуває чинності в день його опублікування.

Нагадаємо, раніше Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії.

Президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді скасувати адвокатську монополію. Після чого комітет Ради з правової політики пропонує НААУ обговорити проблемні питання щодо законопроекту про скасування адвокатської монополії.