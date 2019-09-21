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21 сентября 2019, суббота, 13:32 604
Верховная Рада и партии 2019-09-21T13:32:41+03:00
Українські Новини
Комитет Рады по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвок

Комитет Рады по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии

Национальная ассоциация адвокатов готова к диалогу с Верховной Радой об изменениях к законопроекту №1013 об отмене адвокатской монополии.

Об этом сообщила во время заседания РАУ в Одессе председатель РАУ, НААУ Лидия Изовитова, передает корреспондент Українських Новин.

 "Мы готовы к профессиональной дискуссии, и меня радует, что парламентский комитет тоже готов к такой дискуссии", - сказала  Изовитова, комментируя письмо от председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики. 

Письмом предлагается провести в октябре рабочую встречу членов комитета с представителями НААУ.

По ее словам, сейчас в пользу сохранения монополии свидетельствуют не только выводы Венецианской комиссии по конституционным изменениям в части правосудия от 2015 года. 

Так, Советом Европы осуществлена ​​оценка судебной реформы в Украине за 2014-2018 годы и ее соответствие стандартам и рекомендациям Совета Европы. 

В частности, оценено и введение исключительного права адвокатов на представительство в судах. 

Она также сообщила, что на данный момент в Украине работает эксперт Совета Европы с целевой миссией относительно результатам внедрения монополии адвокатов на представительство в судах и будет изучать мнения всех заинтересованных сторон.

Изовитова добавила, что аргументы о целесообразности отмены монополии, указанные в письме парламентского комитета при этом могут быть опровергнуты рядом убедительных фактов. 

Так, аргумент о том, что практическая реализация исключительного права адвокатов на представительство в судах обнаруживает недоступность услуг адвоката для граждан, опровергается данными государственного бюджета на бесплатную правовую помощь.

 Заместитель председателя НААУ и РАУ Валентин Гвоздий процитировал закон о государственном бюджете на 2019 год.  Согласно ему, в текущем году расходы на функционирование системы бесплатной правовой помощи составили 826 млн гривен.  Из них 441 млн - это содержание собственно центров бесплатной правовой помощи (из них 307 млн ​​- зарплаты государственных чиновников).  385 млн - на оплату услуг бесплатных адвокатов. 

"Это не только неэффективное использование государственных средств, это преступление, ведь правовая помощь оказывается людям а не чиновникам бесплатной правовой помощи", - сказал Гвоздий.

Кроме того, адвокатура готовит законопроект о реорганизации системы бесплатной правовой помощи.

"Мы готовим законопроект по полной реорганизации бесплатной правовой помощи, чтобы администрирование перешло в органы адвокатского самоуправления.  Это будет действительно удешевление правосудия, которое сейчас поставлено парламентом целью всех изменений в сфере судопроизводства.  Этим законопроектом мы покажем пути экономии бюджета, обеспечение адвокатов работой, а граждан - профессиональной правовой помощью за счет государства ", - сказала Изовитова.

Напомним, законопроектом №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения".  Таким образом, действующая на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется.  Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения.  То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

НААУ в обращении к Президенту и парламенту отметила, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом.  Законами "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" от 5 июля 2012 № 5076-VI и "О бесплатной правовой помощи" от 2 июня 2011 № 3460-VI прописаны механизмы и инструментарий обеспечения этого права.

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