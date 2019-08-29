Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить адвокатскую монополию.\r\nОб этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Конституцию, зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.\r\nПри этом текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.\r\nСогласно действующему законодательству, с 1 января 2019 года представительство в судах органов госвласти и местного самоуправления, а также граждан осуществляется исключительно адвокатом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2016 году Рада ввела возможность защиты граждан в суде исключительно адвокатами.\r\nДо этого защищать граждан в суде могли не только адвокаты, но и специалисты в области права и родственники подсудимого.\r\nУкраїнські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.