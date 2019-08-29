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29 августа 2019, четверг, 18:00 240
Политика 2019-08-29T18:01:28+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине

Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить адвокатскую монополию.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Конституцию, зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.

При этом текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2019 года представительство в судах органов госвласти и местного самоуправления, а также граждан осуществляется исключительно адвокатом.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Рада ввела возможность защиты граждан в суде исключительно адвокатами.

До этого защищать граждан в суде могли не только адвокаты, но и специалисты в области права и родственники подсудимого.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

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