Отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты, - Гвоздий

Отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) избавит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.

Как сообщает НААУ, законопроект №1013, который вносит изменения в Конституцию и отменяет исключительное право адвокатов на представительство, внесен в проект повестки дня парламента во вторник, 14 января, для предварительного одобрения.

"Национальная ассоциация адвокатов неоднократно, в том числе в Конституционном суде, отстаивала право граждан на профессиональную защиту. После принятия законопроекта № 1013 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессионального юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права, а лицо, путем обмана под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянуло с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью и исчезло, нельзя будет привлечь к ответственности", - комментирует заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий.

Он добавил, что "предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в самой Конституции, в статье 131-2 указано, что для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. В действующем законодательстве предусмотрены абсолютно действенные и эффективные механизмы и инструменты обеспечения этого права, в том числе за счет государственного бюджета - для уязвимых групп граждан".

"Такие изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. Поэтому от имени адвокатуры Украины я призываю народных депутатов очень взвешенно отнестись к законопроекту №1013. Напомню, 5 судей Конституционного суда высказали отдельные мнения относительно этой законодательной инициативы. Это свидетельствует о том, что такие изменения в Основной закон являются во многом преждевременными и нелогичными. Лишь 3 года назад была введена так называемая адвокатская монополия и Конституционный суд приветствовал это изменение. А теперь КСУ так же приветствует отмену этой поправки. Этот политический и юридический парадокс, который делает права человека заложником определенной конъюнктуры", - предостерегает Валентин Гвоздий.

Он добавляет, что законопроект №1013 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, ведь внесение изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с заключения Венецианской Комиссии. "Исключительное право адвокатов на представительство в судах является практикой демократических правовых государств. И это тот пример, который Украине стоит внедрять", - убежден Валентин Гвоздий.

Исключительное представительство адвокатами интересов клиентов в судах действует в большинстве европейских стран и США. А в таких странах, как Турция, Испания, Италия и Германия - действует исключительно адвокатура на всех уровнях судебного представительства. Подписывая Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом наше государство взяло курс на европейское развитие страны, а именно - приведение всех своих институтов и действующего законодательства к европейским стандартам.

Как известно, законопроект №1013 предусматривает исключительное право адвокатов на представительство в судах по уголовным производствах, отменяя другие случаи, предусмотренные действующими конституционными нормами.

НААУ обращалась в Комитет Верховной Рады по правовой политике, Президента Украины и парламента о том, что законопроект 1013 должен учитывать позиции адвокатуры, а также получить заключение Венецианской комиссии.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии.

Президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде отменить адвокатскую монополию. После чего комитет Рады по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии.