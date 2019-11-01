КС признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии

Конституционный Суд признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"КСУ предоставил заключение по делу об отмене адвокатской монополии. Этим заключением Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - сказано в нем.

КС исходит из того, что предложенные изменения в Основной закон расширяют возможности осуществления представительства в суде.

В заключении отмечается, что понятие "предоставление профессиональной юридической помощи" не тождественно понятию "представительство лица в суде". Оказание профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, зато представительство лица в суде может быть осуществлено по выбору лица адвокатом или другим субъектом.

Из анализа части первой статьи 131-2 Конституции в системной связи с ее статьей 59 следует положительная обязанность государства в обеспечении участия адвоката в оказании профессиональной юридической помощи лицу с целью обеспечения ее эффективного доступа к правосудию за счет средств государства в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с Конституцией, законопроект о внесении изменений в Основной закон может рассматриваться Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст. 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также, в соответствии с этой статьей, Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский предлагал Верховной Раде отменить адвокатскую монополию.

После чего комитет Рады по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии.