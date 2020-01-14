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14 января 2020, вторник, 12:34 60
Общество 2020-01-14T14:00:03+02:00
Українські Новини
В МАУ даже не рассматривают возобновление полетов в Иран

В МАУ даже не рассматривают возобновление полетов в Иран

Ольга Фандорина
МАУ, Запрет полетов, Крушение самолета МАУ в Паранде

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет даже не рассматривается. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

Дыхне заявил, что Иран на данный момент для МАУ закрыт.

"На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ред.)", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение.

После этого в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими после авиакатастрофы с самолетом МАУ. Кроме того, начали увольнятся журналисты государственных телеканалов. 

11 января Иран признал, что сбил украинский самолет.

Тем временем, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Больше новостей о: МАУ Запрет полетов Крушение самолета МАУ в Паранде

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