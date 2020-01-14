В МАУ даже не рассматривают возобновление полетов в Иран

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет даже не рассматривается. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу". Дыхне заявил, что Иран на данный момент для МАУ закрыт. "На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ред.)", - заявил он. Как сообщали Українські Новини, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ. 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. После этого в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими после авиакатастрофы с самолетом МАУ. Кроме того, начали увольнятся журналисты государственных телеканалов. 11 января Иран признал, что сбил украинский самолет. Тем временем, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.