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14 января 2020, вторник, 12:05 182
Происшествия 2020-01-14T12:16:09+02:00
Українські Новини
В сети появились новые видео последствий прорыва возле ТЦ Ocean Plaza

В сети появились новые видео последствий прорыва возле ТЦ Ocean Plaza

Олена Проценко
ТРЦ

Вчера, 13 января, на ул. Антоновича около 21:00 произошел прорыв магистрального трубопровода. Из-за прорыва произошла утечка воды и торговый центр Ocean Plaza подтопило. Людей эвакуировали из торгового центра. Также в результате прорыва образовалась яма, в которую провалилось маршрутное такси. Десять человек пострадало от ожогов, семь из них находятся в больнице. Движение по ул. Антоновича перекрыто до окончания ремонтных работ. В сети появились новые видео происшествия.

 

 

Как сообщали Українські Новини, в промежутке между 23:00 и 7:00 со стороны входа в "Ашан" случился новый провал, а возле кафе "Руккола", которое находится на територии торгового центра Ocean Plaza, разбились окна.  

На месте прорыва работают 3 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго". Кроме того, по словам председателя КГГА Петра Пантелеева, движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно 15 января, во второй половине дня.

Также владельцам, чьи авто повредились из-за прорыва, компенсируют убытки.

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