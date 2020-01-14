В сети появились новые видео последствий прорыва возле ТЦ Ocean Plaza

Вчера, 13 января, на ул. Антоновича около 21:00 произошел прорыв магистрального трубопровода. Из-за прорыва произошла утечка воды и торговый центр Ocean Plaza подтопило. Людей эвакуировали из торгового центра. Также в результате прорыва образовалась яма, в которую провалилось маршрутное такси. Десять человек пострадало от ожогов, семь из них находятся в больнице. Движение по ул. Антоновича перекрыто до окончания ремонтных работ. В сети появились новые видео происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в промежутке между 23:00 и 7:00 со стороны входа в "Ашан" случился новый провал, а возле кафе "Руккола", которое находится на територии торгового центра Ocean Plaza, разбились окна.

На месте прорыва работают 3 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго". Кроме того, по словам председателя КГГА Петра Пантелеева, движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно 15 января, во второй половине дня.

Также владельцам, чьи авто повредились из-за прорыва, компенсируют убытки.