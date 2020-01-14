подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 09:41 207
Происшествия 2020-01-14T10:30:01+02:00
Українські Новини
Затопление Ocean Plaza: водителям пострадавших авто выплатят компенсации

Затопление Ocean Plaza: водителям пострадавших авто выплатят компенсации

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорыв теплотрассы, Прорыв трубы, Петр Пантелеев
Пар от кипятка возле Ocean Plaza. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko
Пар от кипятка возле Ocean Plaza. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko

Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает НВ.

Так, Пантелеев заявил, что будет проводиться разбирательство с каждым случаем индивидуально.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – сказал Пантелеев.

По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.

Как сообщали Українські Новини, утром во вторник, 14 января, в Киеве на улице Антоновича полным ходом шли работы по ликвидации прорыва теплотрассы. Ведь в результате инцидента на проезжей части провалился асфальт и по этой причине дорогу перекрыли. Но этот провал оказался не единственным. Со стороны входа в "Ашан" ночью провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне.

Тем временем в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ Ocean Plaza, всего 9 человек.

Больше новостей о: Ocean Plaza Прорыв теплотрассы Прорыв трубы Петр Пантелеев

Новости
Доллар и евро подскочили на Старый новый год 10:30
Украинские спасатели вернулись из Тегерана: опубликовано видео их работы на месте крушения 10:27
В центре Киева проходят акции протеста: полиция стягивает силы, часть улиц перекрыты 10:05
После авиакатастрофы в Иране начали увольняться журналисты 09:51
Затопление Ocean Plaza: водителям пострадавших авто выплатят компенсации 09:41
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok