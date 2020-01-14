Затопление Ocean Plaza: водителям пострадавших авто выплатят компенсации

Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает НВ.

Так, Пантелеев заявил, что будет проводиться разбирательство с каждым случаем индивидуально.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – сказал Пантелеев.

По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.

Как сообщали Українські Новини, утром во вторник, 14 января, в Киеве на улице Антоновича полным ходом шли работы по ликвидации прорыва теплотрассы. Ведь в результате инцидента на проезжей части провалился асфальт и по этой причине дорогу перекрыли. Но этот провал оказался не единственным. Со стороны входа в "Ашан" ночью провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне.

Тем временем в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ Ocean Plaza, всего 9 человек.