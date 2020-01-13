Фото дня: из-за "потопа" в ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей

Сегодня, 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуируют людей. Об этом Українським Новинам сообщили очевидцы.

Так, очевидец сообщил, что нулевой и -1 этаж заливает "кипятком". По состоянию на 21:00 проводится эвакуация работников и посетителей торогового центра.

О причинах происшествия на данный момент нет информации.

Как сообщали Українські Новини, Хмельницкий покупает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

2 октября в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком.

Ранее мощный ливень в Киеве затопил метро, по городу плавали на надувном единороге.

Кроме того, в ноябре 2018 года ТРЦ заблокировали радикалы, требовавшие закрытия центра из-за собственников-россиян.

Также 4 ноября, в центре Киева возле станции метро "Театральная" произошло частичное затопление на улице Пушкинской.

Также Киеве неожиданно забил "фонтан" высотой в 5-этажный дом, и горячей водой заливало детскую площадку, а автомобиль проваливался под землю.